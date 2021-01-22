Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Урале учительница отсудила 100 тысяч рублей у школьников за оскорбительный фотоколлаж

Ученики выложили картинку в социальные сети
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Штраф за моральный ущерб заплатили родители учеников

Штраф за моральный ущерб заплатили родители учеников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске местная учительница смогла отсудить у родителей учеников 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Школьники выложили в социальные сети фотоколлаж с педагогом, она посчитала это оскорблением чести и достоинства и подала жалобу в суд.

- Так как у несовершеннолетних нет собственного дохода, штраф заплатят их официальные представители. С каждого родителя взыскали по 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Мамы и папы учеников оперативно получили квитанции об оплате долга и отправили деньги пострадавшему учителю. После этого дело закрыли.