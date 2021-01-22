На Урале с начала года появилось больше 500 вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей

Вакансии в сфере строительства оказались высокооплачиваемыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса hh.ru составили список самых высокооплачиваемых должностей, которые открылись в Свердловской области в начале этого года. За это время в регионе появилось свыше 500 вакансий, которые предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Наиболее «дорогие» вакансии попадаются в сферах продаж, «IT-технологий» и строительстве.

- Часть вакансий предполагают удаленную работу или вахту. Примечательно, что в 16% случаев получить высокооплачиваемую должность можно без опыта работы, - рассказывают в пресс-службе сервиса.

В топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой вошли директор по логистике, руководитель отдела продаж, стоматолог-ортопед, директор по маркетингу, Frontend-разработчик. Все эти должности предполагают наличие длительного опыта работы: от одного года до шести лет.