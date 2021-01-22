В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке пострадали три человека

Пожарные эвакуировали 52 человека. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 22 января в жилой многоэтажке Екатеринбурга, которая расположена на улице Ереванской, 28, произошел пожар. На шестом этаже загорелась квартира, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 52 человека, включая восьмерых детей.

- В результате пожара пострадали три человека. Они надышались угарным газом, с отравлением продуктами горения их отвезли в больницу. Их состояние удовлетворительное.

Пожарные потушили горящую квартиру за 10 минут. На месте работали 27 человек и 8 единиц техники. Чуть позже жильцы подъезда смогли вернуться в свои квартиры.