В Екатеринбурге завершился прием заявок на должность мэра города

Конкурсная комиссия начнет работу 26 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 января завершился прием заявок на участие в выборах мэра города. Всего городская дума приняла документы от 44 кандидатов. В последний день приема поступило больше всего программ от желающих занять кресло мэра: принять участие в этой гонке захотели 17 человек.

- Конкурсная комиссия начнет работу 26 января. Тогда же состоится первое заседание и станут известны имена претендентов, - сообщает пресс-служба городской думы Екатеринбурга.

Напомним, сбор заявок начался 11 января и продлился десять дней. Сам конкурс состоится 1 февраля.