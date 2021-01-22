Свердловская область получила еще 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

В ближайший понедельник лекарство доставят на пункты вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область доставили очередную партию из 40 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». На сегодняшний день это самая крупная поставка в регион. Уже в понедельник препараты развезут по пунктам вакцинации. Поставить прививку может любой желающий.

- На первых порах прививки ставили в приоритетном порядке медикам, педагогам, соцработникам, теперь вакцина становится доступной. Записаться можно на сайтах больниц, по единому номеру 122, - об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Также губернатор сообщил, Свердловская область постепенно возвращается к привычной жизни. Многие больницы Екатеринбурга, Серова и Верхней Пышмы возвращаются к плановому приему больных, с них снимают статус «инфекционных госпиталей». Когда оттуда выпишут последних пациентов с коронавирусом, освободится 650 коек для обычных заболевших.