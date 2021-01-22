Организаторы указали, что, предположительно, в акции примут участие 500 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало в согласовании митинга 23 января, который хотят провести в Екатеринбурге. Заявление в МОБ подавали представители партии «Парнас». В ответе властей говорится, что в связи с действующей эпидимиологической обстановкой в регионе, организаторы не смогут обеспечить безопасность участников массового мероприятия.

- В случае нарушения вышеуказанных требований Федерального закона № 54-ФЗ организатор публичного мероприятия может быть привлечен к установленной законом ответственности, - говорится в ответе МОБ.

При этом организаторы указали, что, предположительно, в акции примут участие 500 человек. Участники пройдут от спортивного комплекса «Динамо» до Оперного театра. Напомним, что в Екатеринбурге родителей попросили не отпускать детей на митинг.