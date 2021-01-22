Говорил, что имеет связи в мэрии: в Екатеринбурге адвокат «развел» клиентов на 13 миллионов

Александра Дьячкова приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 января за мошенничество осудили адвоката Александра Дьячкова. Октябрьский районный суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном с причинением крупного и особо крупного ущерба, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

- Адвокат в период с апреля 2013 года по март 2015 года сообщал своим клиентам недостоверную информацию о наличии связей в администрации Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, адвокат обещал потерпевшим найти жилые помещения, которые находились в социальном найме, а также аналогичные земельные участки. После этого покупатели якобы могли приватизировать это жилье.

- При этом, Дьячков осознавал, что реальная возможность способствовать получению и приобретению жилых помещений муниципального жилищного фонда и земельных участков у него отсутствует, - отметили в прокуратуре.

В ходе одной из афер адвокат пообещал клиенту купить двухкомнатную квартиру на улице Волгоградской в Екатеринбурге за 2,1 млн рублей. Но эти деньги Александр Дьячков попросту присвоил, а его клиент остался без квартиры.

Всего от действий Александра Дьячкова пострадали 17 человек. Общий ущерб от афер адвоката составил 13 млн рублей.

Расследованием мошенничества занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

- Задержать подсудимого удалось оперативникам уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу во взаимодействии с их коллегами из полиции Республики Адыгеи. После задержания мужчина был этапирован в Свердловскую область для проведения с ним дальнейших следственных мероприятий, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Суд посчитал Александра Дьячкова виновным. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.