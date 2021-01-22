В Березовском женщина-водитель спровоцировала ДТП, где пострадали два человека

ДТП произошло 22 января в 09:40 в Березовском. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Березовском столкнулись четыре машины. В больницу доставили женщину, спровоцировавшую ДТП, а позже к медикам обратился еще один участник аварии.

ДТП произошло 22 января в 09:40 по адресу Березовский, улица Кольцевая, 2.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio – женщина 1980 года рождения, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над движением транспортного средства, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила занос автомашины и столкновение с тремя встречными автомобилями – Nissan, Skoda и ГАЗ-330252, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Женщину, сидевшую за рулем Kia, с места аварии госпитализировали. Медики поставили ей предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы и ушиб грудной клетки. В момент аварии в автомобиле она находилась одна.

Инспекторы установили, что водительский стаж виновницы аварии – 20 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась, а в момент столкновения была пристегнута ремнем безопасности.

Уже во время разбирательств в подразделении ГИБДД водитель Skoda почувствовал недомогание. Он обратился за помощью в больницу. Сейчас устанавливается, какие травмы получил водитель.