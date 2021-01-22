В ОВД оставили без внимание инициативу автолюбителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новоуральске местный житель выступил с инициативой запретить парковки для родителей детей-инвалидов местной школы. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, мужчина написал заявление в местный отдел полиции с претензией.

- Гражданин указал, что у него во дворе стоит припаркованный Mercedes и фургон, последним он не пользуется. Ему не нравится, что родители часто ждут детей на «его» парковке», - отмечает инсайдер.

Источник также добавил, что в ОВД оставили без внимание инициативу автолюбителя.