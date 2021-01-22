Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

В закрытом уральском городе предложили отменить парковки для родителей детей-инвалидов

Жителя Новоуральска раздражает, что родители учеников ставят автомобили в его дворе
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
В ОВД оставили без внимание инициативу автолюбителя

В ОВД оставили без внимание инициативу автолюбителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новоуральске местный житель выступил с инициативой запретить парковки для родителей детей-инвалидов местной школы. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, мужчина написал заявление в местный отдел полиции с претензией.

- Гражданин указал, что у него во дворе стоит припаркованный Mercedes и фургон, последним он не пользуется. Ему не нравится, что родители часто ждут детей на «его» парковке», - отмечает инсайдер.

Источник также добавил, что в ОВД оставили без внимание инициативу автолюбителя.

Автомобильные новости Екатеринбурга и Свердловской области