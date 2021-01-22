Количество случаев получения гражданами травм в зоне движения поездов на СвЖД снизилось на 20% за 2020 год

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога реализует комплексную программу, направленную на предупреждение травматизма граждан в зоне движения поездов. В 2020 году количество случаев травмирования снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом (пострадали 99 человек, из них 70 погибли). В том числе снизился детский травматизм (6 случаев, против 8-ми в 2019 году).

Основными причинами получения гражданами травм по-прежнему остаются хождение по железнодорожным путям и переход через пути вне разрешенных мест. Машинисты для предотвращения наезда на людей в прошлом году на СвЖД свыше 150 раз применяли экстренное торможение; зарегистрировано почти 1,5 тыс. фактов присутствия посторонних в зоне движения поездов. Железнодорожники совместно с транспортной полицией проводят рейды на участках с интенсивным движением поездов; пресекают случаи нарушений и объясняют нарушителям опасность их поведения. В комплекс мероприятий входят также уроки безопасности в учебных учреждениях, раздача памяток и тематической продукции.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» количество случаев травмирования граждан за 2020 год также снизилось на 13,5%. В транспортных происшествиях были травмированы 1949 человек, из которых 1337 погибли. В том числе травмы получили 120 детей (это на 15,5% меньше, чем в 2019 году).

ОАО «РЖД» призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.

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В 2020 году на СвЖД проведен ремонт 23 пешеходных мостов, восстановлено 45 метров металлического ограждения вдоль путей. На участках с интенсивным движением поездов было построено четыре современных пешеходных перехода со световой и звуковой сигнализацией. В 2019 году было оборудовано пять таких объектов. Совместно с муниципальными образованиями ведется работа по обустройству удобных подходов к пешеходным переходам.

Для безопасного нахождения граждан на транспортных объектах СвЖД ежегодно обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.