В выходные в Екатеринбурге начнут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

При проезде техники по оживленным городским перекресткам водителям снегоуборочной техники будет помогать ГИБДД. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД предупредили автомобилистов о том, что в предстоящие выходные машины, мешающие уборке улиц от снега, будут эвакуировать на штрафстоянки.

- Госавтоинспекция предупреждает, что транспортные средства, припаркованные на участках дорог, где установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» будут помещены на специлизированные стоянки, а водители привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве призвали автомобилистов ответственно отнестись к предстоящей уборке улиц и дать возможность проехать снегоуборочной технике.

При проезде техники по оживленным городским перекресткам водителям снегоуборочной техники будет помогать ГИБДД.

Напомним, снегопад обрушился на Екатеринбург неделю назад - 15 января. С тех пор многие горожане жаловались на плохую уборку, а прокуратура обязала мэрию в кратчайшие сроки очистить дороги от снега.