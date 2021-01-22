УБРиР отметил рост платежей с помощью QR-кода среди своих клиентов

Рост продемонстрировала и общая сумма платежей, которые выполнили клиенты банка через сервис Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал, как изменился у клиентов спрос на проведение платежей с помощью QR-кода в 2020 году. Специалисты банка выяснили, что с января по декабрь количество пользователей сервиса увеличилось в 4 раза, число платежей, прошедших через него, выросло в 5,7 раза, а их общая месячная сумма увеличилась в 5,6 раза.

Анализ данных показал, что в декабре число совершенных с помощью QR-кода платежей увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составило около 43,7 тысячи переводов. Рост продемонстрировала и общая сумма платежей, которые выполнили клиенты банка через сервис: по сравнению с ноябрем она приросла на 25,6% и достигла 86,9 млн рублей.

— На конец 2020 года количество клиентов банка, использующих для оплаты счетов QR-код превысило 15 тысяч человек, при этом на каждого из них в среднем в декабре пришлось 2,9 платежа, совершенного через этот сервис. Напомню, в январе показатель был равен 2,1. Это подтверждает, что клиенты освоились с сервисом и доверяют ему, выполняя через него все больше операций, — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

УБРиР внедрил новый сервис по оплате счетов с помощью QR-кода в мобильное приложение банка в октябре 2019 года. Через него можно оплатить коммунальные услуги, детский сад, штрафы и другие квитанции, на которые нанесен QR-код. Оплата проводится через раздел «Платежи», вкладка «Оплата по QR-коду». При этом комиссию с клиентов банк за такие платежи не берет.