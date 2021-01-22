МЧС предупредило свердловчан о 43-градусных морозах

Ночью 23 января будет довольно морозно и в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило жителей региона о том, что в ближайшие дни столбик термометра опустится до -43 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, столь низкие температуры ожидаются на севере Свердловской области в субботу, 23 января. Ночью 23 января будет довольно морозно и в Екатеринбурге. Ночью температура воздуха опустится до -34 градусов, а днем столбик термометра зафиксируется на отметке в -28 градусов.