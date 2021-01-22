Новую привокзальную площадь в Нижнем Тагиле спроектирует компания из Екатеринбурга

Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле полностью преобразится. Фото: сервис Яндекс.Карты

Проектированием привокзальной площади в Нижнем Тагиле займется Уральский дорожный научно-исследовательский центр из Екатеринбурга. Эта компания победила в конкурсе 22 января 2021 года, контракт будет заключен в течение 10 дней.

Во время масштабной реконструкции привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет перестроен участок улицы Садовой на отрезке от проспекта Ленина до улицы Заводской на площади 48 тысяч квадратных метров.

До конца марта этого года компания предложит комплекс инженерных решений по модернизации транспортной инфраструктуры с учетом полного изменения нынешней схемы движения на привокзальной площади. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

К примеру, здесь будет оборудована отдельная площадка для стоянки городского общественного транспорта на Товарном дворе между вокзалом и трамвайными путями.

Остановка общественного транспорта разместится на Садовой от проспекта Строителей до проспекта Ленина. Для личного автотранспорта появятся три стоянки:

1. Со стороны Железнодорожного вокзала.

2. Еще две со стороны гостиницы «Тагил».

Для этого на площади снесут рекламные щиты, кафе, участковый пункт полиции и киоски. Это будет сделано для оборудования нового сквера и стелы «Город трудовой доблести». Площадь нового сквера на пересечении проспекта Строителей и улице Садовой составит 1,16 тысячи квадратных метров.