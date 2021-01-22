В Екатеринбурге лжегазовщики обманули пенсионеров на 1,4 миллиона рублей

В своей "работе" обвиняемые использовали поддельные удостоверения. Фото: скриншот видео МВД России

В Екатеринбурге закончили расследование против банды лжегазовиков, которая обманывала пенсионеров. Их обвиняют в кражах, мошенничестве и грабеже.

Следствие считает, что четверо лжегазовщиков действовали в столице Урала с января 2018 по февраль 2020 года. До этого все мужчины занимались установкой бытового газового оборудования, а также электромонтажными работами, поэтому отлично знали, как себя ведут настоящие газовщики.

- Предполагаемый организатор группы, ранее неоднократно судимый 46-летний житель Екатеринбурга, за время своей деятельности сформировал список пожилых жителей города. В него были занесены не только адреса жильцов, но и даты получения ими пенсии, а также сведения о личностях и характерах клиентов, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники шайки под предлогом проверки газового и электрического оборудования проникали в квартиры пожилых екатеринбуржцев. Обвиняемые представлялись сотрудниками коммунальных служб. Они настойчиво предлагали пенсионерам купить детектор, который улавливает утечки газа, а также реле контроля напряжения в электросети. Тем, кто отказывался платить за приборы и их установку, «газовщики» угрожали штрафами. В итоге обманутые пенсионеры покупали оборудование по цене в несколько раз превышающей рыночную.

- Кроме того, задержанные обвиняются в кражах и грабеже. В ряде случаев, заметив, откуда пенсионеры достают сбережения, незваные гости отвлекали их внимание и похищали деньги, - уточнила Ирина Волк.

Потерпевшими по этому уголовному делу признаны 23 жителя Екатеринбурга и Свердловской области. Общий ущерб от «работы» лжегазовщиков составил 1 438 000 рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.