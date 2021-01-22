На Урале плотник попал под «уголовку» за секс с 15-летней школьницей

Расследованием дела занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах на 20-летнего парня, работающего плотником, завели уголовное дело из-за связи с несовершеннолетней школьницей. Девушке 15 лет. О ее связи с 20-летним парнем стало известно после беременности.

- В начале декабря 2020 года девушка встала на учет по беременности в «Нижнесергинской городской больнице». Информацию о несовершеннолетней передали в отдел ПДН, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Следствие установило, что в конце сентября 2020 года 20-летний плотник у себя дома по обоюдному согласию вступал в интимную близость со школьницей. Когда к нему пришли оперативники, парень во всем сознался.

Материалы дела передали в СК. Следователи завели на плотника уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.