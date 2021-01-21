Екатеринбургский «Автомобилист» уступил «Северстали» на домашнем льду

Это второе поражение «Автомобилиста» подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от Череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 3:6 в пользу гостей.

Первый период прошел под диктовку хоккеистов «Северстали». 18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов оформил на свой счет хет-трик. Хозяева льда не смогли ничем ответить на такой яростный натиск соперника.

Вторая «двадцатиминутка» также осталась за Череповцом. Защитник Владислав Провольнев увеличил преимущество своей команды. В начале третьего периода счет на табло приблизился к катастрофическому: 0:5. Усилиями Питера Холланда, Алексея Василевского и Брукса Мэйсека удалось сократить отставание, однако этого не хватило, чтобы переломить ход встречи. Под занавес матча окончательный результат установил Александр Петунин.

Для «Автомобилиста» это второе поражение подряд. Предыдущий матч уральцы проиграли хоккеистам петербургского «СКА». Напомним, что в этой встрече клуб из Екатеринбурга играл без основного вратаря Якуба Коваржа.