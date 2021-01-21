Городские власти представили проект образовательного центра для детей в Академическом

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге представили проект современного центра дополнительного образования для детей в Академическом районе. Мэрия выехала на предполагаемое место строительства в Преображенском парке. Планируется, что в доме творчества смогут заниматься больше тысячи юных горожан.

- Уникальность разработанной концепции – в объединении образования, культуры, спорта, а также организации пространств для общения, творчества и чтения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По задумке администрации полный пакет документов будет готов к середине 2021 года. А в 2023 году к юбилею Екатеринбурга центр приступит к своей работе.