Музыкальный фестиваль «Слова и музыка свободы» в Ельцин-центре перенесен на лето

Ранее планировалось проведение фестиваля в онлайн-формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ельцин-центре Екатеринбурга из-за пандемии переносят музыкальный фестиваль «Слова и музыка свободы». Мероприятие состоится летом, запланированная дата: 12 июня. Такое решение приняли, чтобы провести выступления в режиме реального времени. Ранее предполагалось, что артисты выступят в онлайн-формате.

- Организаторы фестиваля решили, что онлайн-выступления не заменят живого общения, что принципиально важно, именно поэтому мероприятие переносится, - сообщает пресс-служба Ельцин-центра.

На фестивале планируются выступления Андрея Макаревича, Шуры Би 2, Алексея Кортнева и других известных исполнителей.