На мужчину завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамиле следователи завели уголовное дело на 52-летнего мужчину, который систематически избивал собственную дочь. Из-за действий горе-отца у 11-летней девочки развилось психическое расстройство.

- По данным следствия, побои своей малолетней дочери обвиняемый наносил в период с января 2020 года по конец марта. Первоначально уголовное дело против него было возбуждено и расследовалось по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что у девочки от причиненных побоев развилось психическое расстройство (фобия).

- Это обстоятельство позволило переквалифицовать статью на более суровую, так по факту девочке нанесен вред здоровью средней тяжести, - подытожил осведомленный собеседник.

20 января горе-отца задержали сотрудники ПДН, которым мужчина подтвердил, что наносил девочке побои. Полиция передала материалы в СК. Следователи завели на мужчину уголовное дело по второй части статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Если мужчину признают виновным, то ему будет грозить до 10 лет неволи.

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