Нижнетагильский цирк возвращается к работе после карантина

Династия Филатовых проведет восемь представлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после многомесячного карантина свою работу возобновит городской цирк. Первое представление пройдет 6 февраля. На открытии свою программу представит известная команда «Цирка династии Филатовых», они проведут восемь зрелищных шоу.

- В шоу войдут сложнейшие номера гимнастов, шоу мыльных пузырей, дрессированные животные, шоу-балет, лазерное шоу и многое другое, - рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского цирка.

Династия Филатовых в 2021 году отметит 185 лет с момента основания. На сегодняшний день выступает уже пятое поколение артистов. Руководит цирком народная артистка России Татьяна Филатова.