Свердловская прокуратура проверит выставку животных, которые сидят в тесных вольерах

Фото: предоставлено группой «Это Серов, детка» в соцсети «Вконтакте»

Выставку «Мир обезьян и зверей» в торговом центре Серова будет проверять прокуратура Свердловской области. Местные жители пожаловались на жестокое обращение с животными. Посетители выставки заметили, что звери находятся в тесных вольерах: обезьяны сидят в небольших коробках, а крокодил в небольшой емкости с жидкостью. Также возмутило, что в афише указано, что это выставка, а на деле животных можно трогать, то есть контактный зоопарк.

- По результатам проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавшим деятельность контактного зоопарка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - объявили в пресс-службе прокуратуры области.

Между тем, организаторы выставки экзотических животных не считают, что животные в плохих условиях. По словам Дмитрия, звери сыты и здоровы.