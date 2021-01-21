В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка, к поискам подключилась полиция

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ведутся поиски 15-летней Татьяны Пьянковой. Девочка ушла из дома, который находится в переулке Коротком, еще 10 января, и до сегодняшнего дня о ней нет никаких вестей. К поискам несовершеннолетней подключилась полиция.

- Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, черные волосы, карие глаза, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда она последний раз выходила из дома, была одета в черную укороченную куртку болотного цвета, черный палантин в бело-розовую клетку, черные брюки и белые кроссовки.

Если вы знаете, где находится Татьяна, позвоните в полицию по номерам 8 (343) 356-42-13; 8 (343) 356-43-70 или телефону 02.