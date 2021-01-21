В Екатеринбурге на три года закроется движение по Верхнему переулку

Движение транспорта будет ограничено до 25 ноября 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три года перекроют движение по Верхнему переулку на Уралмаше из-за строительства нового дома. Застройщик сообщил, что въезд будет закрыт с 12 февраля 2021 года до 25 ноября 2024 года.

- Жилая многоэтажка появится на пересечении Донбасской улицы и Черниговского переулка, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Транспорт будут отправлять в объезд, автомобилисты смогут проехать по следующим улицам: Орловская, Донбасская, XXII Партсъезда, переулок Черниговский. Строители просят горожан заранее планировать свои маршруты.