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В Екатеринбурге на три года закроется движение по Верхнему переулку

Перекрытие связано со строительством нового жилого дома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Движение транспорта будет ограничено до 25 ноября 2024 года

Движение транспорта будет ограничено до 25 ноября 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три года перекроют движение по Верхнему переулку на Уралмаше из-за строительства нового дома. Застройщик сообщил, что въезд будет закрыт с 12 февраля 2021 года до 25 ноября 2024 года.

- Жилая многоэтажка появится на пересечении Донбасской улицы и Черниговского переулка, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Транспорт будут отправлять в объезд, автомобилисты смогут проехать по следующим улицам: Орловская, Донбасская, XXII Партсъезда, переулок Черниговский. Строители просят горожан заранее планировать свои маршруты.