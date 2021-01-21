На Урале экипаж ГИБДД дважды пришел на помощь замерзающим на трассе людям

Всего полицейские спасли шесть человек. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Экипаж ГИБДД из Красноуфимска, состоящий из старшего лейтенанта Анатолия Шистерова и сержанта Николая Спиридонова, дважды помог людям, замерзавшим на дорогах Свердловской области.

В первый раз они патрулировали трассу «Пермь – Екатеринбург» и заметили ВАЗ 15 модели, у которого сломался двигатель. В салоне оказалась пожилая супружеская пара, патрульные довезли пенсионеров до ближайшего кафе и эвакуировали машину.

- Также в полицейские помогли семье с двумя несовершеннолетними детьми, которая передвигалась на БМВ, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, и автомобилисты смогли продолжить свой путь самостоятельно.