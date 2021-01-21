Автомобилиста, сбившего под селом Байкалово 18-летнюю велосипедистку, лишили свободы на 5 лет

ДТП случилось 15 июля 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине июля прошлого года на дороге между селами Байкалово и Городище водитель «Шевроле клан», будучи сильно пьяным, сбил 18-летнюю велосипедистку, ехавшую по обочине. Впоследствии она скончалась. После ДТП нарушитель скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли. Сегодня Байкаловский районный суд признал его виновным и огласил приговор.

- С учетом позиции государственного обвинителя Байкаловский районный суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отбывать этот срок он будет в колонии-поселении.