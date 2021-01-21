В Екатеринбурге задержали рецидивиста, грабившего людей на остановках

По данным полиции, в декабре от его рук пострадали женщина и школьник. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полицейские Екатеринбурга поймали рецидивиста, промышлявшего грабежом людей в Кировском районе. Он нападал на прохожих на остановках. Одной из его жертв стала 38-летняя женщина. Со следами побоев ее доставили в приемный покой городской больницы Верхней Пышмы 7 января.

Медики же и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что еще 15 декабря к ней на улице подошел неизвестный мужчина и после короткого знакомства несколько раз сильно ударил ее, забрал только что купленный смартфон и скрылся. Но к медикам за помощью она обратилась лишь в январе, когда ее состояние ухудшилось. С ее помощью сотрудники полиции составили фоторобот нападавшего и вскоре злоумышленника нашли.

- Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1979 года рождения, носящий в криминальных кругах кличку «Лютый», - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания. По его словам, похищенное имущество он успел сбыть.

В прошлый раз на свободу мужчина вышел в мае 2020 года. Полиция смогла выяснить, что 11 декабря вечером он также украл на улице у третьеклассника телефон за 7 тысяч рублей. Теперь за грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.