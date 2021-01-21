В выходные в Свердловской области столбики термометров могут опуститься до -43 градусов Цельсия

При таких температурах легко повторить эксперимент с моментально замерзающей на улице лапшой быстрого приготовления. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уральские синоптики дают неутешительный прогноз: в Свердловскую область возвращаются морозы, да еще какие – до -43 градусов. Так, в пятницу, 22 января, будет облачно с прояснениями и небольшим снегом. Местами ожидается изморозь. Столбики термометров ночью в регионе могут опуститься до -36 градусов ночью и до -29 градусов днем. Значительно холоднее будет в субботу.

- Температура воздуха ночью на севере до -43 градусов, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Днем на севере до -31…-36 градусов.

В воскресенье, 24 января, морозы на севере Свердловской области ночью будут до -40 градусов. Днем до -27.