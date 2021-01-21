Врио мэра Алексей Орлов удалил подписчиков в Instagram после жалоб на уборку снега в Екатеринбурге

В то время, когда город засыпало осадками, градоначальник выкладывал фотографии, как он катается на снегоходе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Орлов, который занимает должность врио мэра Екатеринбурга, удалил часть подписчиков в своем личном аккаунте в Instagram. Это случилось после того, как градоначальника раскритиковали после его выложенного фото. Он поделился снимком, где он катается на снегоходе. Но дело в том, что в это время в Екатеринбурге выпал сильный снег, а убирать его не собирались.

Фотография Алексея Орлова из закрытого аккаунта разлетелась в СМИ. До всей этой ситуации на странице мэра было 424 подписчика, а сам он был подписан на 444 человек. С 21 января количество подписчиков сократилось до 76, а в подписках осталось 443 человека.

То количество подписчиков, которое было до 21 января 2021 года. Фото: "Яндекс"

Отметим, у врио мэра есть официальная страница в Instagram, где градоначальник делится официальной информацией. Его аккаунт glava.ekb открыт и его читают 1472 пользователя.

Количество подписчиков на закрытую страницу заметно сократилось. Фото: "Инстаграм"

Напомним, Екатеринбург вторую неделю засыпает снегом, а жители города жалуются на плохую уборку. Техника не справляется с таким объемом работы и из-за этого на дорогах собираются серьезные пробки, образуются колеи, наледь. Большое количество снега и на тротуарах.