В лесу под Нижним Тагилом на заготовке леса погиб 39-летний мужчина

Мужчина погиб при транспортировке поваленных деревьев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах гибели 39-летнего работника предприятия лесной промышленности. Как уточняют в надзорном ведомстве, 19 января днем при транспортировке поваленных деревьев на делянке Нижне-Тагильского лесничества он был смертельно травмирован.

- Обстоятельства получения травм устанавливаются, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Мужчина осуществлял трудовую деятельность в должности чокеровщика (работник, специальным приспособлением подцепляющий срубленные деревья к трактору, - Прим. Ред.) на основании трудового договора.

Сейчас сотрудники прокуратуры будут устанавливать, как на предприятии соблюдались требования трудового законодательства по части охраны труда.