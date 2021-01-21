На Уралмаше из-за снежного наката легковушка застряла на трамвайных путях

Машина застряла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

На этой неделе жители Екатеринбурга не раз жаловались на плохое состояние дорог после снегопадов. Сегодня, например, по социальным сетям разошлось видео, на котором легковой автомобиль не может пересечь трамвайные пути на Уралмаше из-за снежного наката.

- В Екатеринбурге на машине можно легко застрять в трамвайных путях прямо на перекрестке Космонавтов - Машиностроителей, - пишут очевидцы в паблике «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети vk.com. - Интересно, камеры припишут штраф какой-нибудь или нет?

В среду представители мэрии показывали журналистам, как проводится уборка города от снега. Также они отметили, что очищать дороги от снега мешают пробки, большой автомобильный трафик и водители, паркующие свои машины в местах, где должна проехать уборочная техника.