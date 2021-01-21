На Урале виновник столкновения двух грузовиков и пяти машин, выплатит больше миллиона рублей

Авария произошла в декабре 2018 года. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два года назад на участке Пермского тракта, проходящего через Нижнесергинский район, произошла авадия. «МАЗ» с полуприцепом выехал на встречную полосу, после чего прицеп занесло и он столкнулся с пятью легковушками и грузовиком. Тогда погиб один человек и еще пять человек пострадали. После этого виновника аварии приговорили к двум годам колонии-поселения. Но сегодня служители Фемиды вновь вернулись к этому делу. В ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi Lancer – мать по имени Гульнара и ее 6-летний сын. Она попросила взыскать с виновного компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей в свою пользу и 1,5 миллиона рублей в пользу сына.

- Гульнара указала, что полученные травмы очень сильно отразились на ее здоровье и здоровье сына, что причинило им моральные и физические страдания, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда. - Оба они перенесли операции, долго находились на стационарном лечении.

Ранее Нижнесергинский районный суд частично удовлетворил ее требования – с ответчика взыскали 1 миллион 150 тысяч рублей.

- Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде, - добавили в пресс-службе суда. - Мужчина просил о снижении размера компенсации до 300 тысяч рублей, ссылался на тяжелое материальное положение.

Но сегодня судебная коллегия решила оставить решение без изменений.