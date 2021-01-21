Превысил пределы самообороны: жителя Березовского приговорили к 2 годам исправительных работ

Ножка от мебели и черенок, которыми были вооружены молодые люди. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На скамье подсудимых в Березовском оказался местный житель, который случайно убил своего знакомого. Все случилось еще в апреле 2020 года, когда его знакомый, которого звали Евгений, пришел к нему ранним утром, чтобы выяснить отношения из-за ссоры, возникшей между ними.

- С собой этот мужчина принес мебельную ножку с металлическими вставками, которую намеревался использовать в качестве орудия при выяснении отношений, - уточняют в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. - В ходе общения между мужчинами возник конфликт, во время которого пришедший гражданин нанес хозяину дома несколько ударов руками, а затем двинулся на него с той самой мебельной ножкой.

Погибшему было 32 года. Фото: социальные сети

Оборонявшийся мужчина забежал во двор дома, где схватил деревянный черенок и ударил им нападавшего несколько раз по голове.

- От полученных повреждений потерпевший скончался через некоторое время в больнице, - добавляют в Следственном комитете.

Мужчину судили по статье «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Его приговорили к двум годам исправительных работ. Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в счет родственников погибшего.

- Мужчина, совершивший данное преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекался, - уточнил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Работал он станочником в одной из фирм по производству мебели. Оба орудия этой «дуэли на черенках» были изъяты сотрудниками полиции при осмотре места происшествия и приобщены в качестве вещественных доказательств.