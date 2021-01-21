Развитие тяжеловесного движения позволило Свердловской магистрали дополнительно повысить эффективность грузоперевозок в 2020 году

Фото: СвЖД

Вождение грузовых поездов повышенного веса и длины способствует повышению провозной способности Свердловской железной дороги (в первую очередь, на наиболее загруженных участках на главном ходу Транссиба). Применение технологии позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, снижать нагрузку на мощности грузовых станций, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава и локомотивных бригад.

В 2020 году по СвЖД проведено более 7,7 тыс. тяжеловесных поездов (в среднем – 21 поезд в сутки), что на 14,5% больше, чем в 2019 году. При этом почти в 1,3 раза увеличилось формирование поездов массой восемь тысяч и девять тысяч тонн на станциях дороги.

Еще одним перспективным технологическим решением, способствующим сокращению эксплуатационных издержек, является организация вождения соединенных поездов (два поезда временно соединяются для пропуска по определенному участку). В 2020 году на СвЖД проведено 382 таких поезда (в 1,5 раза больше, чем в 2019 году). Средний вес соединенного поезда превысил девять тысяч тонн.

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Напомним, пропускная способность участков железнодорожной инфраструктуры характеризуется количеством поездов, которое может быть пропущено в единицу времени. Провозная способность – максимальное количество груза, которое может быть перевезено за определенное время. Когда резервы для роста пропускной способности ограничены, провозная способность может быть повышена за счет увеличения массы поездов.