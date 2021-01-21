На Урале скотник насиловал собственную падчерицу

СКР завел на мужчину уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талицком районе Свердловской области задержали местного жителя, которого подозревают в изнасиловании своей падчерицы. На момент преступления девочке было 12 лет.

- По данным следствия, 35-летний мужчина, который работал скотником, совершал преступления против несовершеннолетней по месту своего жительства. Эти действия он совершал в сентябре 2020 года, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник уточнил, что в прошлом скотник был дважды судим – за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также по первой части статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

За преступления против школьницы на мужчину завели уголовное дело по части четыре статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Если мужчину признают виновным, то по этой статье ему будет грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

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