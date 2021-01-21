Парню грозит до 4 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СК по Сысерти возбудил три уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Екатеринбурга. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, парня обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

- В Сысерти сотрудница ПДН выявила факт беременности у девочки, которая отстает в развитии. Выяснилось, что в 2020 году с ней три раза занимался сексом житель районного центра. Встречался с девочкой он на квартире и даче в Большом Истоке, СНТ «Авиатор», - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что ранее в Екатеринбурге арестовали отчима, который на протяжении девять лет насиловал падчерицу.