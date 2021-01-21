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Общество

Школу под Серовом проверят из-за холодных классов

Родители пожаловались на то, что их дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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На холод пожаловались родители учеников школы №1 Сосьвы. Фото: sosva1.uralschool.ru

На холод пожаловались родители учеников школы №1 Сосьвы. Фото: sosva1.uralschool.ru

В Серове прокуратура заинтересовалась ситуацией сложившейся в школе №1 соседнего поселка Сосьва. Родители учеников пожаловались журналистам на то, что в классах слишком холодно.

- Сообщается, что в связи с несоблюдением санитарных требований к температурному режиму образовательного учреждения учащиеся школы вынуждены сидеть на уроках в верней одежде, а для обогрева классов используются обогреватели, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Они собираются выяснить, действительно ли в школе не соблюдаются требования санитарного законодательства.