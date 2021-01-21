Родители Свердловской области задолжали своим детям алиментов на 4 миллиарда

У 11 тысяч родителей, задолжавших 2 миллиарда, деньги удерживаются из зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы рассказали, сколько алиментов за прошлый год они взыскали с родителей-должников. Всего в поле их зрения попали 38 тысяч таких родителей, задолжавших около 4 миллиардов рублей.

- В 2020 году взыскано более 300 миллионов рублей в пользу несовершеннолетних уральцев, - уточняют в УФССП по Свердловской области. - Кроме этого, у 11 тысяч должников по алиментам на сумму более 2 миллиардов рублей производятся удержания периодических платежей из заработной платы.

Еще 581 должник находится в розыске, так как они скрываются от судебных приставов.

- У 8 тысяч должников-уральцев стоит запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, - уточняют в ведомстве.