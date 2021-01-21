Уралец получил срок за угрозу полицейским, которые пришли спасать его бабушку

Ранее он уже был судим за кражи, мошенничество и грабеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге служители Фемиды поставили точку в деле местного жителя, который обвинялся оскорблении полицейского и угрозах по отношению к нему. Все случилось, когда сотрудников полиции вызвали его родственники.

- Подсудимый в один из дней пришел в квартиру к своей бабушке и стал требовать у нее денег, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Родственница отказала ему и, чтобы не развивать конфликт, решила на время выйти из квартиры. Когда же она захотела вернуться в жилище, внук отказался впускать ее и сказал, что сделает это только после того, как бабушка даст ему 3 тысячи рублей.

Женщина позвонила дочери и рассказала об этом. Та в свою очередь позвонила в полицию. Прибывшие стражи порядка пытались убедить мужчину открыть дверь, но тот отвечал отказом и угрожал порезать себя ножом. Тогда полицейские с разрешения хозяйки квартиры вскрыли замок при помощи специалиста.

- Когда стражам порядка удалось войти в квартиру, они обнаружили дебошира сидящим у двери ванной комнаты, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Он попросил у полицейских сигарету, чтобы покурить, однако получил отказ. В ответ на это подсудимый, в присутствии посторонних граждан, высказался в адрес стражей порядка грубой нецензурной бранью. После этого нарушитель не успокоился, а, вооружившись горлышком от разбитой бутылки, пригрозил одному из полицейских.

Дебошира задержали. Оказалось, что в 2014 году он уже был судим за кражу.

- После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году этот лиходей еще трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражи, мошенничество с использованием электронных средств платежа и грабеж, - добавляет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Для урезонивания буйного внука полицейскими было применено спецсредство – аэрозольный распылитель «Зверобой-10М».

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии строгого режима.