За ночь из Екатеринбурга вывезли еще 10,8 тысяч тонн снега

Днем в четверг уборкой улиц будут заниматься 373 рабочих и 184 единицы дорожной техники, уточняют в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские службы продолжают борьбу с последствиями снегопада. Минувшей ночью на улицах Екатеринбурга работали 383 единицы спецтехники.

- Дорожники вывезли на специализированные полигоны и утилизировали 10 тысяч 874 тонны снежной массы, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее днем сотрудники мэрии показывали журналистам, как проводится уборка снега в города. Одной из причин некачественной уборки они назвали автомобилистов, которые паркуют свои автомобили вдоль обочин, из-за чего снегоуборочная техника не может проехать.