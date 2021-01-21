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Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга, Алексей Орлов, тоже примет участие в конкурсе на должность мэра

В четверг, 21 января, он подал документы, необходимые для участия
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Алексей Орлов возглавил мэрию Екатеринбурга, после того, как Александр Высокинский покинул пост.

Алексей Орлов возглавил мэрию Екатеринбурга, после того, как Александр Высокинский покинул пост.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Орлов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Екатеринбурга сегодня подал документы для участия в конкурсе на должность нового мэра.

- Готовлю программу, которую представлю во время проведения конкурса. Будем трудиться на благо жителей Екатеринбурга! - заявил Алексей Орлов.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга пройдет 1 февраля. Кандидаты подают документы для участия в нем с 11 по 22 января.