Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга, Алексей Орлов, тоже примет участие в конкурсе на должность мэра

Алексей Орлов возглавил мэрию Екатеринбурга, после того, как Александр Высокинский покинул пост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Орлов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Екатеринбурга сегодня подал документы для участия в конкурсе на должность нового мэра.

- Готовлю программу, которую представлю во время проведения конкурса. Будем трудиться на благо жителей Екатеринбурга! - заявил Алексей Орлов.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга пройдет 1 февраля. Кандидаты подают документы для участия в нем с 11 по 22 января.