Волонтеры ВИЗ-Стали реализовали новые социальные проекты

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Четыре добровольческих инициативы работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) победили в корпоративном конкурсе волонтерских проектов Группы НЛМК. Металлурги реализовали их при финансовой поддержке социального партнера компании – благотворительного фонда «Милосердие».

Конкурс добровольческих инициатив Группы НЛМК проходил по приоритетным направлениям корпоративного волонтерства: социальная помощь, экология и здоровый образ жизни. Экспертная комиссия оценивала актуальность и социальную направленность инициатив заводчан, их влияние на качество жизни горожан.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Одним из победителей конкурса стал мастер участка производства газов энергетического управления Алексей Крылов, который реализовал проект «СкворечникFEST». Работники ВИЗ-Стали и воспитанники подшефного социального учреждения «Каравелла» разместили самодельные домики для птиц в парковых зонах заводской площадки и детского дома.

Автор проекта «Ярмарка добра» лаборант химического анализа Анна Кочнева привлекла коллег к сбору одежды, обуви и средств по уходу за детьми для подопечных центра социальной помощи «Аистенок».

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Мастер участка водоочистки промышленных стоков Алексей Волгин организовал акцию «Чистый берег». Вместе с другими заводскими волонтерами он очистил от мусора берега Верх-Исетского пруда, благоустроил прибрежную территорию и установил таблички с призывами соблюдать чистоту.

Проект начальника отдела организации перевозок Дмитрия Пряхина предполагал проведение профориентационных лекций и игр с воспитанниками социально-реабилитационного центра города Березовского. Чтобы довести задуманное до конца в период пандемии, волонтер организовал встречи ребят с представителями разных профессий онлайн и помог центру приобрести ноутбук.