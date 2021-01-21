Выдавали себя за газовую службу: в Екатеринбурге мошенники обманули пенсионеров на 1,4 миллиона

Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажутся четверо местных жителей, обвиняемых в мошенничестве, краже и грабеже. По версии следствия, они представлялись сотрудниками газовым служб и предлагали пожилым гражданам купить универсальный детектор утечки газа или реле напряжения.

- Вводя в заблуждение пожилых граждан, они сообщали несоответствующую действительности информацию о применении к гражданам штрафных санкций со стороны контролирующих органов за отсутствие указанного оборудования в квартире либо о взимании с них денежных средств в качестве оплаты штрафа за отсутствие оборудования в квартире, - добавляют в прокуратуре Свердловской области.

Когда хозяин квартиры соглашался, мошенники имитировали установку прибора, либо же устанавливали его, но по завышенной стоимости.

Но на этом злоумышленники не останавливались. Получая плату за работу, они смотрели, где пенсионер хранит деньги, затем отвлекали его и тайно забирали все оставшиеся деньги.

- С января 2018 года по февраль 2020 года участниками организованной группы было совершено 23 хищения денежных средств у пожилых граждан на территории городов Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Салда Свердловской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,4 миллиона рублей, - уточняют в надзорном ведомстве.