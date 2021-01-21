Жителю Качканара, продававшему наркотики, чтобы покупать их, грозит до 8 лет лишения свободы

Ранее задержанный мужчина уже был судим. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Качканаре сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в торговле наркотиками. Его поймали сразу после того, как он продал шприц с запрещенным веществом своей «клиентке».

- Будучи лицом зависимым от употребления наркосодержащих веществ, он придумал, как ему казалось, идеальную схему для того чтобы одновременно употреблять наркотики и зарабатывать на этом, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. - Он приобретал наркотическое средство, затем делил его на несколько готовых к употреблению доз и реализовывал их.

Вскоре всех, кто покупал у него шприцы с наркотиком, сотрудники полиции задержали. Теперь подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.