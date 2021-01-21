В Екатеринбурге ищут хозяев для котенка, ради спасения которого пробили дыру в стене квартиры

Сейчас котенок чувствует себя хорошо. Фото: Светлана Зубкова, vk.com/zoo_spas_ekb

В прошлую субботу жители 16-этажного дома на улице Черепанова в Екатеринбурге вызвали зооспасателей. Уже двое суток за стеной доносилось жалобное мяуканье. Котенок застрял где-то в вентиляции и не мог самостоятельно выбраться. В итоге, вычислив местонахождение котенка, специалисты пробили в одной из квартир в стене дырку, чтобы вызволить усатого. Так как хозяева не объявились, котенка передали зоозащитникам. Они назвали его Каспером и рассказали, как он себя чувствует.

- На месте не сидим, надо ласкаться и играть, - говорит Светлана Зубкова в группе "ЗооСпас в Екатеринбурге" в социальной сети vk.com. - Ждем предложений об усыновлении. Требования: добрый ,ответственный человек(семья) , качественный корм, обязательная кастрация по возрасту, решетки на окнах и закрытая вентиляция.

На фотографиях видно, что у котенка на голове ссадина. Зоозащитники предполагают, что он получил ее, когда падал в вентиляционном канале.