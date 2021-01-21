Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» дважды за один день проиграла калининградскому «Локомотиву»

Показать весь свой потенциал уральской команде удалось лишь в финальной партии. Фото: волейбольный Клуб Уралочка-НТМК

Накануне вечером волейбольная команда «Уралочка-НТМК» встретилась в Калининграде с местным «Локомотивом». Матч проходил в рамках 17 тура Чемпионата России Суперлиги Париматч. К сожалению, для уральской команды он закончился поражением со счетом 0:3.

- Давать объективную оценку сегодняшней игре очень сложно. Мы проиграли, этим все сказано, - отметил Владимир Вертелко, тренер ВК «Уралочка-НТМК». - Показать весь наш потенциал удалось только в одной партии, в финальной. Если бы такая игра была в первых двух, результат был другой. Нас подвела несобранность. Перед игрой мы разобрали «Локомотив», были даны все установки. Девочки их не выполнили. Это даже нельзя оправдать усталостью. Это именно собственные ошибки и потеря концентрации в важных моментах игры.

Кстати, предыдущая игра «Уралочки» с «Локомотивом», которая также проходила накануне, тоже закончилась поражением свердловской команды, но со счетом 1:3.