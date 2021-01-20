Водитель не посмотрел по сторонам: в Екатеринбурге столкнулись автобус и трамвай

Кадр с места аварии. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. На перекрестке Титова – Ферганская водитель автобуса № 077 столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту № 1. От удара «ПАЗ» отбросило на автомобиль «Черри».

- В аварии пострадала «55-летняя владелица «Черри». Она получила травму колена и ушиб грудной клетки, однако от госпитализации отказалась, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Водители и пассажиры общественного транспорта в ДТП не пострадали. Автоинспекторы выяснили, что автобусом управлял мужчина, который имеет 13-летний водительский стаж. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что не посмотрел по сторонам и движущийся трамвай не заметил.