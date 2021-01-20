Губернатор Свердловской области рассказал, как Нижний Тагил готовится к юбилею в 2022 году

Губернатор рассказал о том, что уже сделано, а что предстоит завершить к 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области приехал в Нижний Тагил, который готовится отпраздновать 300-летний юбилей в 2022 году. Глава региона подвел итоги проделанной работы за прошлый год. Он отметил, что город за последнее время изменился в лучшую сторону.

- Отремонтировали 30 километров дорог, благоустроены дворы и общественные пространства. На маршруты вышли новые трамваи и автобусы, в городе появилось три детских сада, - рассказал Евгений Куйвашев на своей странице в «Instagram».

В планах на будущее губернатор отметил строительство моста через Тагильский пруд, реконструкцию демидовского завода-музея, а также открытие второй очереди на городской набережной.