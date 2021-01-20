В Екатеринбурге осудили мужчину, который хотел дать взятку полицейским

Горе-автомобилист думал, что сможет «замять» дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя осудили за попытку дать взятку полицейским. По материалам дела, мужчина собирался сдавать экзамен в автошколе. Чтобы получить больше практики, он взял машину у своего племянника. На одной из улиц города его оставил наряд ГИБДД для проверки документов. Когда выяснилось, что прав у него нет, полицейские начали составлять протокол.

- Горе-автомобилист решил, что ситуацию можно «замять» и предложил инспекторам 15 тысяч рублей. От денег сотрудники ГИБДД отказались, после этого мужчину задержали, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда несостоявшийся водитель проведет следующие шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.