В Свердловской области стали реже травиться алкоголем

Также в регионе на 12% снизилось число смертельных отравлений алкоголем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области стали реже травиться алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в 2020 году в больницы с диагнозом «Острое отравление алкоголем» было доставлено 998 человек, что составило 27,7% всех случаев госпитализации отравленных пациентов. Если сравнивать с прошлым годом, этот показатель упал на 28%.

- Чаще всего алкоголем травились люди в возрасте от 36 до 54 лет. На них приходится 39% случаев госпитализации. Женщин по этой причине отправляли в больницы в пять раз реже, чем мужчин, - сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Также в регионе на 12% снизилась смертность от алкогольных отравлений. В 2020 году она составила примерно 6,5 на 100 тысяч населения.